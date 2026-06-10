В Самарской области ужесточат требования к подготовке домов к зиме

Самарский филиал ПАО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о необходимости мониторинга процесса подготовки управляющих компаний к предстоящему отопительному сезону. С 1 сентября 2026 года вступают в силу ужесточенные требования к готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период, включая обязательное наличие паспорта готовности.

Согласно официальным разъяснениям, паспорт готовности является обязательным документом для всех управляющих организаций. В случае отсутствия данного документа, управляющие компании могут быть подвергнуты административным санкциям.

Для получения паспорта готовности необходимо выполнить комплекс мероприятий, включая промывку, опрессовку и наладку гидравлического режима системы отопления, а также обеспечить надлежащую работу общедомовых приборов учета.

Жители региона могут отслеживать ход подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону через официальный сайт компании в разделе, посвященном подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

Введение новых правил направлено на повышение уровня ответственности управляющих организаций за состояние жилищного фонда и качество подготовки к эксплуатации в зимний период, пишет ПроГородСамара.