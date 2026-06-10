Телебашня в Самаре поздравит с Днем России

12 июня в День России филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.

На телебашне будет отображаться программа с российским триколором, российскими истребителями с триколором в сопровождении надписей «12 июня – День России».

Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

Световые представления начнутся с наступлением сумерек на башнях в Благовещенске, Братске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Кызыле, Магасе, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Черкесске, Ярославле и других городах.