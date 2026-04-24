Жители Самарской губернии помогают приближать Победу

Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий. Три дня назад из Самарской области была отправлена очередная крупная партия гуманитарного груза общим весом более 5 тонн.

На передовую были направлены: квадрокоптер, усилитель сигнала для дронов, радиостанции, конвейерная лента, более 40 маскировочных сетей, медикаменты, средства гигиены, белье и одежда.

В Народном фронте подчеркивают: этот груз - результат общей работы жителей всего региона.

«Помощь для наших подразделений собирали жители со всего региона, - рассказали в общественном движении. - Народные полки плели маскировочные сети, дети писали письма, предприниматели закупали оборудование, неравнодушные граждане переводили средства на сбор "Всё для Победы!". А мы закупали, упаковывали и загружали. Вместе мы смогли обеспечить наших парней тем, что спасает жизни».

По всей России, включая Самарскую область, работают пункты приёма помощи, горячая линия и сайт «Всё для Победы!». Там можно узнать актуальные потребности бойцов, перевести деньги или привезти необходимые вещи.

Особое внимание в организации уделяют информированию граждан. О проекте часто узнают через социальную рекламу и партнёров, однако запросы с передовой поступают регулярно.

«Все собранные средства идут исключительно на нужды защитников. Вы можете помочь нам совершенно бесплатно - просто разместите плакат "Всё для Победы!" у своего подъезда, в магазине, кафе или на своём предприятии. Чем больше людей увидят, тем больше получит тот, кто сейчас в окопе», - поясняют в организации.

Жители Самарской области могут внести свой вклад: деньгами, вещами, временем или просто - разместив плакат QR-кодом. Поддержать можно не только бойцов, но и мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей, которые сегодня особенно нуждаются в помощи.

Стать участником проекта «Всё для Победы!» можно на сайте https://pobeda.onf.ru/requirements/samarskaya, в пункте сбора: г. Самара, ул. Ленинская, д. 202. Подробности по телефону: 8 (846) 242-01-42.