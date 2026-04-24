Жители Самарской губернии помогают приближать Победу

Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской губернии помогают приближать Победу

164
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий. Три дня назад из Самарской области была отправлена очередная крупная партия гуманитарного груза общим весом более 5 тонн.
На передовую были направлены: квадрокоптер, усилитель сигнала для дронов, радиостанции, конвейерная лента, более 40 маскировочных сетей, медикаменты, средства гигиены, белье и одежда.
В Народном фронте подчеркивают: этот груз - результат общей работы жителей всего региона. 
«Помощь для наших подразделений собирали жители со всего региона, - рассказали в общественном движении. - Народные полки плели маскировочные сети, дети писали письма, предприниматели закупали оборудование, неравнодушные граждане переводили средства на сбор "Всё для Победы!". А мы закупали, упаковывали и загружали. Вместе мы смогли обеспечить наших парней тем, что спасает жизни».
По всей России, включая Самарскую область, работают пункты приёма помощи, горячая линия и сайт «Всё для Победы!». Там можно узнать актуальные потребности бойцов, перевести деньги или привезти необходимые вещи.
Особое внимание в организации уделяют информированию граждан. О проекте часто узнают через социальную рекламу и партнёров, однако запросы с передовой поступают регулярно.
«Все собранные средства идут исключительно на нужды защитников. Вы можете помочь нам совершенно бесплатно - просто разместите плакат "Всё для Победы!" у своего подъезда, в магазине, кафе или на своём предприятии. Чем больше людей увидят, тем больше получит тот, кто сейчас в окопе», - поясняют в организации.
Жители Самарской области могут внести свой вклад: деньгами, вещами, временем или просто - разместив плакат QR-кодом. Поддержать можно не только бойцов, но и мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей, которые сегодня особенно нуждаются в помощи.
Стать участником проекта «Всё для Победы!» можно на сайте https://pobeda.onf.ru/requirements/samarskaya, в пункте сбора: г. Самара, ул. Ленинская, д. 202. Подробности по телефону: 8 (846) 242-01-42.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
34
46
91
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
196
294
249
310
947
Весь список