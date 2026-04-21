Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара

26 апреля в 12:00 в МЕГЕ Самара состоится развлекательное мероприятие для всей семьи «Цирковой переполох». В программе выступят ведущие цирковые школы Самарской области. Также гостей ждут ярмарка ремесленных товаров ручной работы, фотозона и бесплатные мастер-классы.

В программе примет участие лауреат областных и всероссийских конкурсов детская студия циркового искусства «Феникс, народная цирковая студия «Купинский цирк на сцене» из села Купино Безенчукского района, а также неоднократный призёр, победитель и обладатель Гран-при международных и российских конкурсов творческое объединение «Полёт» из лицея № 1 «Спутник». Зрители увидят программу «Весенний дивертисмент» с жонглированием, эквилибристикой и оригинальными номерами, а также спектакль «Страшный сон Федоры».

Взрослые и дети смогут научиться жонглированию на мастер-классе от студии «Феникс», освоить прыжки через большую скакалку и трюки с обручами вместе с «Купинским цирком», а также попробовать себя в росписи гипсовых фигурок, деревянных значков и подвесок.

«Такие семейные праздники дарят детям яркие, незабываемые эмоции и знакомство с миром циркового искусства, а взрослым – возможность хотя бы на несколько часов вернуться в беззаботное детство. МЕГА поддерживает мероприятия, которые объединяют посетителей разных поколений и создают особенную атмосферу», — отметила управляющая торговым центром МЕГА Самара Лиана Шанидзе.

Вход на мероприятие свободный.

0+