Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС

Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор. Глеб Гордеев будет курировать все вопросы, связанные с развитием и применением БАС в Самарской области на общественных началах.

«Глеб Вячеславович прошел достаточно большой путь. Год работал на СВО в рамках подразделений, которые были связаны с работой беспилотных летательных аппаратов. До спецоперации являлся технологическим предпринимателем, основал много стартапов, которые стали сейчас лидерами в России по производству и разработке БПЛА. Глеб Вячеславович будет заниматься координацией нашей работы по внедрению технологий беспилотных летательных систем», - сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона обозначил задачи своему помощнику: консолидировать образовательные направления – школа – СПО – высшая школа – с точки зрения внедрения культуры разработки и производства БПЛА. Обеспечить максимальную эффективность, в том числе от внедрения БПЛА в отрасли экономики. Некоторые элементы уже погружены в отрасль сельского хозяйства, но десятки сфер еще не перешили на этот технологический уклад. В числе важных задач – организация контура безопасности в регионе с учетом участившихся вражеских угроз.

Глеб Гордеев поблагодарил Вячеслава Федорищева за доверие и отметил, что уже подготовил план взаимодействия с коллегами. Он выделил основные направления работы.

В их числе обеспечение безопасности в регионе от атак противника: работа с оперативным штабом, аналитика, выстраивание взаимодействия, применение опыта приграничных регионов. Развитие моделей эксплуатации БПЛА в регионе и сценарии применения. Применение дронов, поставленных по госзаказам: обучение персонала, аренда БАС с целью ввода в эксплуатацию, анализ поставленных БАС.

Еще одной важной задачей Глеб Гордеев отметил работу с вузами в регионе по направлению БАС и отдельно подчеркнул планы по взаимодействию с институтом БАС в Тольятти. Кроме того, в планах популяризация БАС среди молодежи: привлечение федераций, проведение соревнований и других мероприятий, задействование инфраструктуры БАС в регионе, программы по привлечению молодежи.

Вячеслав Федорищев поручил подготовить и передать в администрацию губернатора всю информацию, касающуюся сферы гражданских БАС – для дальнейшего изучения Глебу Гордееву.

«Вячеслав Романов как зампред будет обеспечивать межведомственное взаимодействие. Правительство региона должно подготовить к 15 мая областной проект внедрения беспилотных технологий с конкретными целями, которые будут за этот месяц проработаны, а также с нормативной базой и механизмами реализации. В итоге должен появиться региональный закон о применении технологии беспилотных аппаратов. Также должны быть сформированы предложения об актуализации профильного федерального закона, которые представят на комиссии Госсовета», - добавил глава региона.

Перед оперативным совещанием губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Глебом Гордеевым, где обсудил дальнейшую совместную работу и в целом направление, которое предстоит курировать его помощнику. Планы и задачи были озвучены на оперативном совещании.

Фото: пресс-служба правительства СО