Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку
Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.
 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей
Самарскими полицейскими разыскивается девочка, 2014 года рождения. 20 апреля, утром, она ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Самарские полицейские разыскивают пятиклассницу из Красноглинского района
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области

В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.

В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов: прохождение паводка в регионе, работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации. Традиционно участники совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие главе региона в национальном мессенджере MAX и через Центр управления регионом.

Глава региона акцентировал внимание на складывающейся паводковой обстановке.

«Ежедневно на контроле в правительстве региона находится ситуация по готовности к прохождению паводка. Есть подтопление ряда территорий, преимущественно дачных участков и освобожденных от проживания», – подчеркнул руководитель области.

В числе муниципалитетов, где введен режим повышенной готовности, Вячеслав Федорищев назвал Самару, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, а также Волжский, Красноярский и Кинельский районы.

С докладом о текущей ситуации выступил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.

«Сегодня уровень воды в Куйбышевском водохранилище у плотины гидроузла составляет 53,05 мБС. По состоянию на 15.00 20.04.2026 на территории Самарской области подтоплен 121 приусадебный участок и 1 участок автомобильной дороги. За сутки количество подтоплений не прибавилось», – отчитался он.

По его словам, на территории региона ожидается понижение уровня воды в реке Волга в пределах Саратовского водохранилища, что обусловлено снижением приточности в Куйбышевское водохранилище и установлением Федеральным агентством водных ресурсов новых режимов работы Жигулевского гидроузла. Ведомством разработаны и доведены до органов местного самоуправления 12 моделей рисков возможного подтопления территорий. Информация по работе Жигулевской ГЭС доведена до муниципальных образований Самарской области, наиболее подверженных подтоплению.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области также доложил о дежурстве оперативных штабов в муниципальных образованиях. «Подготовлены к развертыванию 20 пунктов временного размещения. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Самарской области задействовано 17 стационарных гидропостов», – дополнил он.

«Самое главное сейчас – не сбавлять внимания. В первую очередь – это работа с главами по тем территориям, которые уже находятся в зоне подтопления. Прогноз сейчас выстраивается относительно благоприятный, но готовимся к любому развитию событий», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

О ситуации в муниципалитетах доложили и.о. главы Тольятти Григорий Гильгулин и врип главы Самары Михаил Малыхин.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев сообщил о старте 21 апреля 2026 года Всероссийского голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В 2026 году в Самарской области запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. Кроме того, будут реализованы 4 новых проекта – победителя Всероссийского конкурса проектов, которые в прошлом году были отобраны. Помогать жителям голосовать будут волонтеры», – отметил глава региона.

Самарская область ежегодно, начиная с 2021 года, принимает участие в нем. Как отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, в настоящее время муниципальными образованиями определены 182 общественные территории.

Губернатор обратил внимание на необходимость информирования жителей о работе регионального правительства в части повышения качества городской среды. Вячеслав Федорищев поручил первому заместителю Губернатора Самарской области – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову подготовить комплексный доклад по организации работы по благоустройству в регионе.

Руководитель области также отметил, что локации, отобранные в рамках данного проекта, в числе остальных также будут приведены в порядок 25 апреля во время Всероссийского субботника. «Это будет третий субботник, который должен завершить большую работу по уборке территорий», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Благоустройство территорий в регионе ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина, и соответствует задачам Народной программы партии «Единая Россия».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

