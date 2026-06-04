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Губернатор Вячеслав Федорищев и Группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов

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В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.

В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

«Группа компаний «Ренова» является ведущей частной бизнес-группой, управляющей активами во многих отраслях. Для Самарской области это в полном смысле стратегический партнёр, который обеспечивает очень высокое качество тепла и других коммунальных услуг для жителей Самарской области. Уверен, что сегодняшнее подписание позволит нам ещё больше усилий, инвестиций вложить в развитие качества тех услуг, которые предоставляет группа компаний «Ренова»», – отметил Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает оказание организационного, консультационного и информационного содействия в решении вопросов, связанных с обеспечением реализации Инвестиционного проекта, в том числе в представлении необходимой организационной поддержки.

«Самарская область – это один из флагманских регионов нашей страны, особенно европейской части. Мы очень рады тому, что у нас складываются конструктивные, эффективные взаимоотношения с руководством региона. Мы присутствуем в различных отраслях, очень надеемся расширить наше сотрудничество в интересах региона, компании, но самое главное – населения территории. Чтобы наше сотрудничество процветало, и результатом было то, что население Самарской области высоко оценивало наше партнёрство»– сказал Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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