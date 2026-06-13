С сентября при диспансеризации начнут оценивать риск ишемической болезни сердца

С 1 сентября 2026 года врачи во время диспансеризации будут уделять больше внимания оценке сердечно-сосудистых рисков, включая вероятность развития ишемической болезни сердца.

Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По её словам, изменения предусмотрены новым приказом Минздрава России, который утверждает обновлённую форму карты профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

«В обновлённую форму включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков», — заявила Дрожжина.

Она добавила, что это касается и липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердца.

Депутат подчеркнула, что диспансеризация останется бесплатной и будет проводиться в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, врачи начнут уделять больше внимания рискам когнитивных нарушений, падений и переломов вследствие остеопороза, а также выявлению преддиабета, остеопороза, болезни Альцгеймера и ряда психических расстройств.