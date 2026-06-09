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На вокзале Самары в вагонах Грушинского экспресса пройдет масштабная акция по укреплению здоровья

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На вокзале Самары в вагонах Грушинского экспресса пройдет масштабная акция по укреплению здоровья

16 июня 2026 года в 9:00 на Железнодорожном вокзале Самары (1-я платформа, 17А путь) состоится масштабная акция в рамках всероссийского движения «За медицину здорового долголетия». Организаторами мероприятия выступят АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.   Уникальность события заключается в том, что все активности будут развернуты прямо в вагонах состава «Грушинский экспресс», который специально разместят на станции. Мероприятие направлено на укрепление здоровья работников компании, а также на популяризацию здорового образа жизни (ЗОЖ) среди пассажиров, жителей и гостей города.

В программе акции:

Экспресс-тестирование: Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья проверят факторы риска, проведут индивидуальные консультации и выдадут «Паспорт здоровья».

Дерматологический скрининг: Врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера проведут осмотр кожных покровов на наличие новообразований и расскажут о профилактике онкологических заболеваний кожи.

Образовательный лекторий: Эксперты поделятся практическими рекомендациями по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Школа первой помощи: Сотрудники Самарского регионального отделения Российского Красного Креста проведут мастер-классы по оказанию первой помощи и помогут желающим вступить в Российский регистр доноров костного мозга.

Данная инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» Нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ В.В. Путиным. Движение «За медицину здорового долголетия», стартовавшее в конце 2025 года, направлено на просвещение граждан и создание среды для активного долголетия. Внедрение корпоративных программ здоровья – это проявление социальной ответственности бизнеса. Такие инициативы не только развивают инфраструктуру ЗОЖ, но и повышают производительность труда, снижают уровень заболеваемости и создают благоприятный климат в коллективе.

 

Дополнительная информация: Малыванова Елена Вениаминовна тел. 8(903)3358392

 

 

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