Дерматовенеролог Клиник СамГМУ рассказал, как отличить родинку от меланомы

Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль – меланому. Как защитить себя от рака кожи и как отличить обычную родинку от меланомы, рассказал заведующий дерматовенерологическим отделением Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России, врач-дерматовенеролог Андрей Васильченко.

Как пояснил Андрей Васильченко, родинки появляются когда меланоциты - клетки, вырабатывающие пигмент меланин, - начинают группироваться в одном месте. Это происходит, если у человека есть генетическая предрасположенность, из-за активного воздействия ультрафиолета, во время гормональных перестроек организма. Также родинки могут появляться на участках кожи после ее травматизации.

«Раз в месяц каждый человек должен проводить самостоятельный осмотр родинок, – говорит Андрей Васильченко. - Главными признаками перерождения родинки в меланому служат ее быстрый рост, изменение формы, неровные края, появление разной окраски. Если вы заметили тревожные признаки, нужно как можно быстрее обратиться к дерматологу. Для предварительной диагностики меланомы врачи используют визуальные и аппаратные методы, главным из которых является дерматоскопия – осмотр с помощью увеличительного прибора».

Врач добавил, что меланому чаще всего диагностируют у людей старше 65 лет, но в последнее время встречается все больше людей с меланомой в более раннем возрасте - до 40 лет.

Один из главных факторов развития меланомы – ультрафиолетовое излучение. Поэтому важно защищать кожу от солнечных лучей - избегать нахождения на солнце в часы максимальной активности с 10.00 до 16.00, использовать солнцезащитные кремы с SPF 50+, отказаться от солярия.

«Не реже одного раза в год нужно посещать врача-дерматолога, – говорит Андрей Васильченко. - Если у вас светлая кожа, много родинок (более 50-100), или если случаи меланомы были у близких родственников, посещать врача лучше раз в полгода».

Фото: пресс-служба СамГМУ