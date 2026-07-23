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УФНС России по Самарской области разъясняет порядок выплаты зарплаты иностранным работникам
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УФНС России по Самарской области разъясняет порядок выплаты зарплаты иностранным работникам

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Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области обращает внимание работодателей на важные нюансы, связанные с выплатой заработной платы иностранным гражданам.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области обращает внимание работодателей на важные нюансы, связанные с выплатой заработной платы иностранным гражданам. Порядок расчётов напрямую зависит от валютного статуса сотрудника, который определяется наличием или отсутствием у него вида на жительство (ВНЖ)  в Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле», к валютным резидентам относятся граждане России, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на основании ВНЖ. Все прочие иностранные граждане признаются валютными нерезидентами.

Налоговая служба обращает особое внимание: расчёты с валютным нерезидентом, включая выплату зарплаты в рублях, квалифицируются как валютная операция и должны проводиться исключительно в безналичной форме. Это правило действует в отношении всех иностранных работников без ВНЖ — в том числе граждан государств – членов ЕАЭС.

Если работодатель выдаст зарплату наличными такому сотруднику, его могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ. Штраф — 
от 20 до 40 % от суммы незаконной валютной операции. При этом каждая выплата наличными образует самостоятельный состав правонарушения.

Срок давности привлечения к ответственности составляет два года со дня совершения нарушения.
Чтобы избежать штрафов, УФНС России по Самарской области рекомендует работодателям ещё на этапе заключения трудового договора с иностранцем без ВНЖ закреплять условие о безналичной форме оплаты труда. В договоре необходимо указать банковские реквизиты сотрудника для перечисления заработной платы.

 

Теги: Самара

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