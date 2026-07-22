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В Самаре в обоих направлениях временно перекроют участок улицы Мичурина, в районе дома № 19в — ограничение движения транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, будет действовать с 06:00 23 июля до 06:00 28 июля.
Временно изменится схема движения транспорта по участку улицы Мичурина в Самаре
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Временно изменится схема движения транспорта по участку улицы Мичурина в Самаре

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В Самаре в обоих направлениях временно перекроют участок улицы Мичурина, в районе дома № 19в — ограничение движения транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, будет действовать с 06:00 23 июля до 06:00 28 июля.

В Самаре в обоих направлениях временно перекроют участок улицы Мичурина, в районе дома № 19в — ограничение движения транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, будет действовать с 06:00 23 июля до 06:00 28 июля. Это связано с работами в рамках подготовки к следующему отопительному сезону – филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» проведёт второй этап ремонта малонадёжной тепловой сети.
 
Напомним, слабые участки коммуникаций, идущих от Привокзальной отопительной котельной, энергетики выявили по результатам гидравлических испытаний. Рядом с домом № 19в по улице Мичурина специалисты уже выполнили ремонт теплотрассы со стороны Московского шоссе, а теперь предстоит обновить трубопровод, проходящий под дорогой напротив площади Памяти. Всего (с учётом двух локаций) приведут в порядок около 140 метров трубопровода, что позволит повысить надёжность теплоснабжения жителей Октябрьского района.
 
В период ремонта и восстановления благоустройства для пешеходов будут устроены переходные мостики. А автомобилисты могут воспользоваться объездными дорогами по улицам Осипенко и Челюскинцев.
 
Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта: трассы следования автобусов №№ 4, 22 и троллейбусов №№ 4, 15 изменятся. Работа маршрутов будет организована следующим образом:
 
- троллейбусы № 4 и № 15 – в прямом направлении (в сторону железнодорожного вокзала) поедут в объезд участка ремонта – по Московскому шоссе – улице Коммунистической – улице Агибалова – через Комсомольскую площадь – до улицы Спортивной; в обратном направлении – улица Спортивная – Никитинская площадь – улица Коммунистическая – Московское шоссе и далее – по своему обычному маршруту;
 
- автобусы № 4 – в прямом направлении – объезд по Московскому шоссе – далее без поворота на проспект Масленникова проследуют по улице Мичурина – через улицу Чкалова – улицу Коммунистическую – улицу Агибалова – до конечной остановки «Железнодорожный вокзал»; в обратном направлении – Железнодорожный вокзал – улица Спортивная – улица Коммунистическая – улица Чкалова – улица Мичурина – Московское шоссе – далее по обычному маршруту до улицы Олимпийской (остановка «Овощная база»);
 
- автобусы № 22 – в прямом направлении – улица Авроры – Московское шоссе – улица Мичурина – улица Чкалова – улица Коммунистическая – улица Агибалова; в обратном направлении – улица Спортивная – улица Коммунистическая – улица Чкалова – улица Мичурина – Московское шоссе – улица Авроры.
 
Подробнее с временными  схемами ограничения движения транспорта и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.
 
Отметим, что перевозчики, обслуживающие вышеуказанные маршруты, провели дополнительные инструктажи с водителями о необходимости неукоснительно соблюдать временные схемы движения и обеспечивать посадку и высадку пассажиров строго на остановочных павильонах.
 

Теги: Самара

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