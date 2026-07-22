Безопасность на выборах: сотрудники МЧС СО проинструктировали членов избирательных комиссий

В преддверии выборов в органы местного самоуправления Самарской области сотрудники регионального управления МЧС проводят противопожарные инструктажи для членов участковых избирательных комиссий.

Начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Чапаевск и Безенчукскому району Виктор Шишкин разъяснил правила пожарной безопасности и алгоритм действий при возникновении ЧС.

Особое внимание было уделено содержанию эвакуационных путей, эксплуатации электрооборудования и правилам использования первичных средств пожаротушения.

В завершение встречи специалист напомнил участникам номера экстренных служб: 101 и 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области