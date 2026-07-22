В Сызрани продолжаются работы по благоустройству аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья

За два месяца работы выполнен большой объем подготовительных работ: демонтаж старого асфальтового покрытия, тротуарной плитки, светильников. Расчищена площадка от диких кустарников и сорной растительности.

В подготовленном котловане установлены бетонные опоры для будущей двухэтажной смотровой площадки. Завершается укладка кабеля. На выровненном участке готовится основание под укладку более трех тысяч квадратных метров брусчатки.

Территория у Комсомольской стелы также будет благоустроена и станет частью общего ансамбля.

Проект «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья», благодаря стараниям архитекторов при активной поддержке жителей Сызрани, стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Фото: Самарская область