МЧС СО: проведи выходные безопасно

Чтобы выходные прошли безопасно и оставили только приятные впечатления необходимо соблюдать определенные правила.
Пожарная безопасность
В регионе установлен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается:
разводить костры;
сжигать мусор и траву;
проводить другие пожароопасные работы.
Также запрещено использовать мангалы и аналогичные сооружения для приготовления пищи на углях:
в лесах и на прилегающих территориях;
на участках, граничащих с землями сельхозназначения.
Нарушение противопожарного режима влечет за собой штрафы.
Безопасность у воды:
выбирай для отдыха только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели;
не купайся в состоянии алкогольного опьянения — это опасно;
плохо себя чувствуешь — не заходи в воду;
не переоценивай свои силы: не заплывай далеко, не пересекай буйки;
если отдыхаешь с детьми — не отпускай их одних к воде, следи за ними постоянно.
Внимание к детям:
Контролируй местонахождение своих детей. Обучи их правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Планируешь поход в лес?
Сообщи родным о своем маршруте.
Возьми заряженный телефон.
Изучи информацию об опасных растениях, животных и насекомых региона.
Пусть выходные пройдут спокойно и безопасно!
При чрезвычайных ситуациях звони: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области