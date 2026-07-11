МЧС СО: проведи выходные безопасно

Чтобы выходные прошли безопасно и оставили только приятные впечатления необходимо соблюдать определенные правила.



Пожарная безопасность



В регионе установлен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается:



разводить костры;

сжигать мусор и траву;

проводить другие пожароопасные работы.



Также запрещено использовать мангалы и аналогичные сооружения для приготовления пищи на углях:



в лесах и на прилегающих территориях;

на участках, граничащих с землями сельхозназначения.



Нарушение противопожарного режима влечет за собой штрафы.



Безопасность у воды:



выбирай для отдыха только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели;

не купайся в состоянии алкогольного опьянения — это опасно;

плохо себя чувствуешь — не заходи в воду;

не переоценивай свои силы: не заплывай далеко, не пересекай буйки;

если отдыхаешь с детьми — не отпускай их одних к воде, следи за ними постоянно.



Внимание к детям:



Контролируй местонахождение своих детей. Обучи их правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.



Планируешь поход в лес?



Сообщи родным о своем маршруте.

Возьми заряженный телефон.

Изучи информацию об опасных растениях, животных и насекомых региона.



Пусть выходные пройдут спокойно и безопасно!



При чрезвычайных ситуациях звони: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области