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МЧС СО: проведи выходные безопасно

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Чтобы выходные прошли безопасно и оставили только приятные впечатления необходимо соблюдать определенные правила.

Чтобы выходные прошли безопасно и оставили только приятные впечатления необходимо соблюдать определенные правила.

Пожарная безопасность

В регионе установлен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается:

разводить костры;
сжигать мусор и траву;
проводить другие пожароопасные работы.

Также запрещено использовать мангалы и аналогичные сооружения для приготовления пищи на углях:

в лесах и на прилегающих территориях;
на участках, граничащих с землями сельхозназначения.

Нарушение противопожарного режима влечет за собой штрафы.

Безопасность у воды:

выбирай для отдыха только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели;
не купайся в состоянии алкогольного опьянения — это опасно;
плохо себя чувствуешь — не заходи в воду;
не переоценивай свои силы: не заплывай далеко, не пересекай буйки;
если отдыхаешь с детьми — не отпускай их одних к воде, следи за ними постоянно.

Внимание к детям:

Контролируй местонахождение своих детей. Обучи их правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Планируешь поход в лес?

Сообщи родным о своем маршруте.
Возьми заряженный телефон.
Изучи информацию об опасных растениях, животных и насекомых региона.

Пусть выходные пройдут спокойно и безопасно!

При чрезвычайных ситуациях звони: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС Самара

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