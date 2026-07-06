В Самаре почтили память пожарных, погибших 78 лет назад в катастрофе на Куйбышевской нефтебазе

Мероприятие прошло на городском кладбище.

4 июля 1948 года на Куйбышевской нефтебазе, находившейся тогда на стрелке реки Самары, вспыхнул разрушительный пожар. Молния ударила в нефтяной резервуар, и огонь быстро охватил всю территорию, угрожая перекинуться на город. В борьбе с этой стихией погибли 36 человек, 19 из них — пожарные.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, председатель Совета ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы Николай Кичайкин и другие сотрудники МЧС России почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

Начальник регионального МЧС подчеркнул важность помнить тех, кто создавал пожарную службу в Самарской области и, не жалея жизни, защищал людей от огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС СО