С 17 по 19 июля в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина. Движению в 2026-м исполняется 47 лет.

Поляну развернут в Кондарихиной роще на берегу реки Большой Кинель.

Гостей ждет конкурс авторов и исполнителей, «Голос молодых», поэтическое состязание с участием местного отделения Союза литераторов РФ, туристские соревнования, бард-рыбалка с ухой. А еще хотят выбрать лучший палаточный лагерь.

Среди почетных гостей — Александр Перов из Москвы, Виктор Кузьменко из Уфы, Сергей Иванченко из Сызрани, Павел Юдин из Нижнего Новгорода, дуэты из Тольятти и Казани, ансамбль «ТриА Тоцкие» из Оренбургской области и другие.

Также приедут авторы-исполнители из Самары, Пензы, Ульяновска, Уфы и Оренбурга. Организатор — клуб памяти Валерия Грушина. Координаты геолокации фестиваля: 53.480877, 51.495484, пишет Самара-МК.

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