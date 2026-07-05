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В Жигулёвске задержали подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина

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В Жигулёвске задержали подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску в апреле текущего года обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о выявлении при проведении ревизии недостачи товара на общую сумму более 7 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки и заявителя. Оперуполномоченные, используя скриншот с видеозаписи и другие установленные данные, составили и распространили ориентировку на розыск злоумышленника, который не оплатил часть своих покупок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили местонахождение 25-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что воспользовался слабым контролем в зоне самообслуживания: сканировал только одну часть выбранных товаров, другую — намеренно не пробивал через терминал. После чего, сложив неоплаченную продукцию в пакеты, беспрепятственно покинул торговую точку.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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