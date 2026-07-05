Профессора Самарского университета заподозрили в хищении научного гранта

В Самарском университете имени академика С. П. Королева — очередной громкий скандал. Уголовное дело возбудили в отношении профессора кафедры неорганической химии. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на научные исследования. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

По версии следствия, с июля 2020 года по июнь 2025 года профессор выполнял научный проект «Развитие методов анализа межатомных взаимодействий в структурах кристаллов». На него выделили грант Российского научного фонда — 27 миллионов рублей. Якобы профессор мог похитить из этой суммы порядка 4,8 миллиона.

Схема, по данным следствия, была такой: профессор, возглавляя научный коллектив, требовал от своих сотрудников возвращать часть зарплаты. Объяснял, что эти деньги пойдут на выполнение научного проекта. Но на самом деле, как считает следствие, он обратил их в свою пользу.

Дело возбудили в Следственном управлении УМВД России по Самаре 29 мая. Профессору вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы, пишет 63.ру