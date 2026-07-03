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Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
3 июля 2026
13:07
188
Фото – Минэкономразвития Самарской области.
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