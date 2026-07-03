В Самарской области к 1 сентября отремонтируют 30 школ и 9 детсадов

В регионе стартовала масштабная кампания по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. В планах на 2026 год — капитальный ремонт 30 школ и 9 детских садов. Все объекты, которые сдаются «под ключ», впервые будут полностью укомплектованы новой мебелью. На эти цели из федерального бюджета выделено около 2 млрд рублей.



Помимо капитального ремонта, на 243 объектах ведутся работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами. Особое внимание — четырём учреждениям: школе № 36 в Самаре, двум детским садам в Сызрани и школе № 9 в Новокуйбышевске.



В школе № 36 Самары, где идёт комплексное обновление двух корпусов на проспекте Карла Маркса, строительная готовность первого корпуса составляет около 55%, второго — 28%. Здесь планируется обновление кровли, полов, замена окон и дверей, ремонт спортивных залов, утепление фасадов и модернизация инженерных сетей.



Помимо этого, губернатором дано поручение перевести контроль за подготовкой всех образовательных учреждений в цифровой формат — это позволит отслеживать процесс по всем направлениям, пишет Самара-АиФ.