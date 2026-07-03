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Почти половина россиян боится потенциальной слежки через мобильные приложения
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Почти половина россиян боится потенциальной слежки через мобильные приложения

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Почти половина россиян боится потенциальной слежки через мобильные приложения

Почти половина россиян боится слежки, которая может осуществляться за их действиями якобы при помощи приложений в гаджетах, а большинство беспокоится о возможной утечке своих персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании Edna, с которыми 3 июля ознакомились «Известия».

Исследование, в котором приняло участие 2790 человек, проводилось в июне по всей России. В его рамках были опрошены мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет.

«За последние два-три года россияне стали активнее использовать мобильные приложения — у 80% их количество на смартфоне увеличилось. Уровень доверия к цифровым сервисам остается невысоким: 75% опасаются утечки персональных данных, а 45% — возможной слежки», — говорится в тексте.

Выяснилось, что при этом свыше половины граждан предпочитают подтверждать свой вход в различные мобильные приложения при помощи СМС-кода (55%) или биометрии (43%). Еще 40% для этого пользуются паролем и только 23% — функцией выполнения входа через аккаунты в Google, Apple или VK. Из общего числа опрошенных только 5% никак не ограничивают приложения, а еще 18% — дают им возможность доступа к своим личным банковским данным и системе быстрых платежей (СБП).

«СМС-код и вход по номеру телефона действительно остаются самым массовым способом авторизации, потому что не требуют от пользователя дополнительных действий. Но по уровню защиты это базовый вариант: он зависит от сим-карты и оператора связи. Для сервисов, где хранятся деньги или чувствительные данные, надежнее использовать многофакторную аутентификацию — например, сочетание пароля и одноразового кода из приложения-генератора или push-подтверждения», — посоветовал бизнес-партнер в Edna Александр Дубровин.

Более половины россиян позволяют отслеживать свою геолокацию (63%), иметь доступ к фотопленке и камере (53%), а также присылать всплывающие уведомления (55%). Кроме того, 48% респондентов заявили, что не возражают против использования приложениями микрофона и контактных книг. Сознательное ограничение приложений в отслеживании своих действий предпочитают вводить 18% опрошенных.

Эксперты Edna выявили, что на фоне низкого доверия к платформам 40% россиян боятся еще и потерять доступ к своим аккаунтам из-за того, что забудут пароль. При этом всего лишь 10% прибегает к так называемым «менеджерам паролей» — программам, которые способствуют безопасному хранению данных и позволяют владельцу удобно управлять ими.

Опрос показал, что в последнее время большинство пользователей осознанно подходят к установке новых сервисов из страха перегрузить свой гаджет. Так, например, 38% участников исследования заявили, что у них имеется от 10 до 20 приложений, а каждый четвертый — что использует от 20 до 40 приложений. При этом для всех респондентов мессенджеры остались базовым инструментом. Второе место по популярности занимают маркетплейсы (93%), а третье — банковские приложения (90%). В топ-5 входят навигационные карты (80%), а также различные государственные сервисы (65%). Также спросом пользуются приложения по доставке еды (60%), а также те, что выполняют рекреационные функции, например помогают смотреть видео и слушать музыку (55%).

Около трети пользователей устанавливают приложения, требуемые им для работы и обучения. Приложения для спорта и здоровья, а также решения для «умного дома» остаются менее распространенными — ими пользуются 20 и 13% соответственно.

Теги: Опрос

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