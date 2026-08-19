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С начала 2026 года на коллекторов в Самарской области пожаловались 853 раза

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Кроме исполнения судебных решений Служба судебных приставов осуществляет и контрольно-надзорную функцию за деятельностью профессиональных взыскателей.

Профессиональных взыскателей оштрафовали на 1,3 миллиона рублей

Кроме исполнения судебных решений Служба судебных приставов осуществляет и контрольно-надзорную функцию за деятельностью профессиональных взыскателей. Главная задача ведомства — предотвращение и пресечение нарушений законодательства и прав граждан.

С начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 853 обращения, в которых заявители жалуются на действия представителей «коллекторских» агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности, кредитных и микрофинансовых организаций. Основными нарушениями профессиональных взыскателей, микрофинансовых и кредитных   организаций являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам без согласия; психологическое давление, введение должника в заблуждение, взаимодействие с родственниками, друзьями, знакомыми и коллегами, осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.

За нарушение действующего законодательства, регламентирующего работу профессиональных взыскателей, с начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской вынесено 119 предостережений, составлено свыше 30 административных протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафов на общую сумму в размере в 1,3 миллиона рублей.

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Самарской области через Интернет-приемную на официальном сайте ведомства www.r63.fssp.gov.ru или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализацию звонков, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы. Задать уточняющие вопросы можно в будни с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 846 266 62 44, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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