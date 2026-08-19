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Делегация региона примет участие в V Международном детском культурном форуме в Москве

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С 20 по 21 августа в Москве пройдет V Международный детский культурный форум. Самарскую область на юбилейной встрече представят 12 юных талантов в шести творческих направлениях.

С 20 по 21 августа в Москве пройдет V Международный детский культурный форум. Самарскую область на юбилейной встрече представят 12 юных талантов в шести творческих направлениях.

Форум в пятый раз объединит юных представителей творческих профессий из регионов России и зарубежных стран. Площадкой станет Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.

В течение двух дней участники в возрасте от 12 до 17 лет смогут принять участие более чем в 40 образовательных, творческих и культурных мероприятиях, познакомиться с ведущими деятелями культуры, представить собственные идеи и проекты, а также обменяться опытом со сверстниками из разных регионов России и 17 зарубежных стран.

В этом году главная тема форума – «Год единства народов России». Она объединит участников творческих встреч, совместных проектов и образовательных мероприятий, посвященных культуре, традициям и многообразию народов России. Работа форума пройдет по шести направлениям: «Театр и цирк», «Музыка», «Хореография», «Музеи и изобразительное искусство», «Кино и анимация», «Литература и журналистика».
По итогам регионального отбора в делегацию Самарской области вошли 12 представителей творческих направлений: «Театр и цирк» — Оксана Ширшина, Мария Копина; «Хореография» — Кирилл Кузьмин, Софья Рамоданова; «Кино и анимация» — Алиса Ильина, Дарья Волкова; «Музыка» — Максим Литвинов, Иван Кадомин; «Музеи и изобразительное искусство» — Дарья Тюлюсова, Елизавета Ямбарцева; «Литература и журналистика» — Егор Глушков и Серафима Хлопушина, победитель конкурса детских инициатив в сфере культуры и искусства прошлогоднего форума, которая вошла в состав делегации вне конкурсного отбора.

В 2025 году Серафима представила проект «Культурный код Победы», посвященный роли искусства и культуры в годы Великой Отечественной войны. Идея проекта заключается в создании коротких видеороликов, рассказывающих о том, как музыка, поэзия, живопись и другие виды искусства помогали людям сохранять силу духа в военное время.

Проект получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. В рамках его развития была создана собственная подкаст-студия, благодаря которой к созданию историй о культурной жизни военного времени смогут присоединяться новые участники.

«Для меня было важно не просто рассказать о фактах, а передать эмоции. Показать, что культура — это тоже оружие. И когда я узнала, что проект поддержали Министерство культуры РФ и Росконцерт, я поняла: мы на правильном пути. У нас теперь есть своя подкаст-студия! Это значит, что голосов станет больше, а истории — громче», — поделилась Серафима Хлопушина.

Участие представителей Самарской области в юбилейном Международном детском культурном форуме станет возможностью для юных талантов региона представить свои достижения на всероссийском и международном уровне, получить новый творческий опыт и профессиональные наставления, а также установить контакты со сверстниками и молодыми представителями культуры из разных уголков России и мира.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Медицина Самара

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