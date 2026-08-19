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Маммография - эффективный метод профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований молочной железы

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Заведующий рентгеновским отделением Самарского онкодиспансера Салават Аглетдинов: всем женщинам старше 40 лет нужно обязательно проходить маммографию не реже чем 1 раз в 2 года, после 50 лет – 1 раз в год.

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин является рак молочной железы. В рамках Всемирного дня исследования рака молочной железы, который отмечается 18 августа, специалисты напоминают о методах профилактики и раннего выявления заболевания.

Заведующий рентгеновским отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера Салават Аглетдинов:

"Эффективным методом профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований молочной железы является маммография. При раннем выявлении заболевание излечимо в более чем 90% случаев. Ключ к раннему выявлению – это регулярное прохождение исследования для женщин в возрасте от 40 до 75 лет.

Маммография – это рентгеновское исследование молочных желез. Обследование является «золотым стандартом» для скрининга именно в возрастной группе старше 40 лет, так как позволяет выявить мельчайшие изменения в молочной железе, в том числе микрокальцинаты – самые ранние признаки возможной опухоли.

Сама процедура занимает всего несколько минут. Лучевая нагрузка человек при современной цифровой маммографии крайне мала и сопоставима с дозой, которую получает человек при двухчасовом перелете на самолете.

Противопоказаниями к проведению маммографии являются беременность и период лактации.

Всем женщинам старше 40 лет нужно обязательно проходить маммографию не реже чем 1 раз в 2 года, после 50 лет – 1 раз в год. Пройти обследование возможно в рамках диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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