В Красноярском районе прошла стратегическая сессия «Тренды здорового долголетия»

В Красноярском районе в рамках проводимых в области стратегических сессий «Самара-450» и в соответствии с целями регионального движения «За медицину здорового долголетия» прошла сессия «Тренды здорового долголетия». Мероприятия по подготовке стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года «Самара 450» проходят во всех муниципальных образованиях области. «На каждой из них будем не просто обсуждать проблемы, а принимать решения с понятными сроками и ожидаемым результатом», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В мероприятии в Красноярском районе приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина, глава Красноярского района Юрий Горяинов, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Самарской области» Михаил Белоусов и жители Красноярского района.

Сессия стала финальной точкой трехдневного марафона здоровья. С 16 по 18 августа на территории района работали 35 площадок - социальные проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний, включая уникальный проект профилактики зависимостей.

Жителям были доступны групповые занятия, гимнастические игры, турниры по дартсу, шахматам, футбольный матч среди детей, баскетбол, волейбол. Для жителей серебряного возраста специалисты провели различные тренинги по развитию памяти, обучали компьютерной грамотности, провели мастер-классы по танцам, гимнастике, декоративно-прикладному творчеству и другим направлениям.

Особое внимание уделили практическим навыкам: работали площадки по обучению первой помощи и скринингу здоровья - провели оценку риска возраст-ассоциированных заболеваний с помощью простых тестов и опросников, измеряли артериальное давление, сатурацию, обследовали на биоимпедансе, обучали принципам сердечно-лёгочной реанимации и оказанию доврачебной помощи при экстренных состояниях.

«Наша основная задача - не просто лечить болезни, а сохранять здоровую и активную жизнь на долгие годы. И это в наших с вами руках. Основа всего - когнитивное здоровье. Наш мозг - та же мышца и чем активнее мы его используем, тем дольше сохраняем ясность ума, а значит, и физическую бодрость. Формирование культуры здорового образа жизни - это не просто модный тренд, а жизненная необходимость современного общества. Когда мы видим сотни людей разных возрастов, от школьников до пенсионеров, которые вместе участвуют в спортивных мероприятиях, учатся оказывать первую помощь, осваивают новые навыки - это говорит о том, что наши усилия находят отклик. Здоровый образ жизни должен стать естественной потребностью каждого человека, и такие мероприятия как сегодняшняя стратегическая сессия играют ключевую роль в этом процессе. Общаясь друг с другом, мы находим общие интересы и связи – это тоже продлевает жизнь. Каждый человек живёт эмоциями, и чем они позитивнее, тем дольше наша жизнь», - отметил Андрей Орлов.

Работа по развитию регионального движения идет совместно с Самарским государственным медицинским университетом.

«Вместе с системой здравоохранения региона мы работаем над трендом здорового долголетия – открываются центры, реализуются федеральные и региональные проекты. Перспективы для роста технологий и доступности помощи здесь точно есть, и качество будет только повышаться», - отметил Александр Колсанов.

По словам председателя Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяны Сивохиной важно не просто долго прожить, а качественно и активно. «Основа профилактики - медицинская грамотность населения. Каждый должен знать основные параметры своего здоровья, уровень сахара, инсулина, холестерина. Цифры своего давления, чтобы вовремя обратить на внимание на изменения, прийти в поликлинику и скорректировали факторы риска», - подчеркнула Татьяна Сивохина.

Мероприятие продемонстрировало активное межведомственное взаимодействие и интеграцию движения здорового долголетия с работой медицинского сообщества, образовательных учреждений, социальной службы и некоммерческих организаций.

Корпоративные программы общественного здоровья являются концентрированным выражением социальной ответственности бизнеса и заботы работодателей о своих сотрудниках, и поэтому являются важным элементом движения. В заключении мероприятия были по подписаны Соглашения о разработке и внедрении Корпоративных программ между Самарским областным центром общественного здоровья и Красноярская ЦРБ, ООО «Красноярское молоко», ООО «Чубовский хлеб».

Фото: минздрав СО