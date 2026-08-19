Пьяный, без прав попал в ДТП в Ставропольском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Национальном центре «Россия» состоится шестой Форум классных руководителей.
Более 43 тысяч заявок: в Москве пройдет VI Форум классных руководителей
В Самаре началась реализация социального проекта «Новые маршруты». Он направлен на интеграцию в общество слабовидящих и людей, проходящих реабилитацию от различных зависимостей.
Новые маршруты»: в Самарской области стартовал новый инклюзивный проект
С 20 по 22 августа в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.
В Самаре отметят День Государственного флага Российской Федерации
По информации единого операторского центра «Объединенная транспортная карта», на данный момент приобретено более 950 школьных карт и более 460 студенческих
Более 1400 льготных проездных карт приобрели кольники и студенты Самары
Общественным штабом независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области рассмотрен доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании».
Общественный штаб Самарской области рассмотрел доклад о ходе выборной кампании 2026 года
Ветераны специальной военной операции   могут бесплатно пройти глазопротезирование. Такая специализированная помощь оказывается с 2025 года благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Самарские офтальмологи провели глазопротезирование 10 ветеранам СВО в этом году
Илья Юртаев стал победителем масс-старта классическим стилем на дистанции 9 км среди юношей 16-17 лет, который состоялся в рамках всероссийских соревнований по лыжероллерам в Санкт-Петербурге.
Юный спортсмен из Жигулевска выиграл всероссийские соревнования по лыжероллерам
Разработанный в СамГМУ пульсоксиметр с Bluetooth-модулем позволяет оценивать частоту пульса и сатурацию (содержание кислорода в крови) и дистанционно передавать данные врачу в мобильное приложение с аналитикой измерений.
Прототип пульсоксиметра СамГМУ успешно прошел полевые испытания в горах Домбая
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.16
0.15
EUR 98.73
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пьяный, без прав попал в ДТП в Ставропольском районе

297
В отношении участника ДТП, оказавшегося пьяным и лишенным водительских прав, возбуждено уголовное дело.

В отношении участника ДТП, оказавшегося пьяным и лишенным водительских прав, возбуждено уголовное дело.

В июне текущего года, в вечернее время в селе Подстепки Ставропольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, без пострадавших. Прибывшие сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Ставропольскому району опросили участников и очевидцев ДТП. В ходе беседы, полицейские предположили, что один из участников дорожной аварии - водитель автомобиля Renault Logan, находится в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку. 

При проверке по автоматизированным системам учета выяснилось, что местный житель 1978 года рождения ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В марте 2026 года в отношении него вступило в законную силу постановление о назначении наказания - административного штрафа в размере 45 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. На момент задержания данный срок еще не истек, а нарушитель дорожной безопасности не сделал соответствующих выводов.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении  местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: ДТП Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
24 января 2026, 22:06
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь. Закон
1358
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
13 июня 2025, 18:19
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Сызранском районе, в котором погибли четыре человека
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Закон
1311
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, которым оказана необходимая медицинская помощь.
13 января 2025, 19:40
На трассе Самара — Волгоград маршрутный автобус столкнулся с «Газелью»
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, которым оказана необходимая медицинская помощь. Происшествия
1896
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
503
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
814
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
946
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1192
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
15 августа 2026  10:58
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
1484
Весь список