Пьяный, без прав попал в ДТП в Ставропольском районе

В отношении участника ДТП, оказавшегося пьяным и лишенным водительских прав, возбуждено уголовное дело.

В июне текущего года, в вечернее время в селе Подстепки Ставропольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, без пострадавших. Прибывшие сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Ставропольскому району опросили участников и очевидцев ДТП. В ходе беседы, полицейские предположили, что один из участников дорожной аварии - водитель автомобиля Renault Logan, находится в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета выяснилось, что местный житель 1978 года рождения ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В марте 2026 года в отношении него вступило в законную силу постановление о назначении наказания - административного штрафа в размере 45 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. На момент задержания данный срок еще не истек, а нарушитель дорожной безопасности не сделал соответствующих выводов.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.