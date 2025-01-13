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В соцмедиа размещена информация о том, что 13 января на 81 км трассы Самара — Волгоград водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель».

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, которым оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В ходе расследования будут выполнены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО