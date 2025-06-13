Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Сызранском районе, в котором погибли четыре человека
Еще один несовершеннолетний пассажир Reno Logan  доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. 
На 879 км  а/д М-5 «Урал» произошло столкновение пяти автомобилей: погибли двое детей и двое взрослых
Так, в Красноглинском районе на площадке детского кинотеатра в микрорайоне Крутые Ключи жители отпраздновали «День соседей».
День России отметили во всех районах Самары
Это 7 семейных пар, которые прожили вместе 50, 55 и 60 лет. Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетаний отдела ЗАГС Красноглинского района.
В Самаре поздравили «золотых», «изумрудных» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни
В Китае уже активно строится трасса Шанхай–Ханчжоу. 200 км пути будут преодолеваться за 9 минут.
В Китае строят свой проект Hyperloop, в котором поезд будет разгоняться до скорости 1000 км/ч
Сегодня, в учреждении работают 14 клубных формирований с общей численностью 255 детей и взрослых. Участники творческих коллективов принимают активное участие в городских мероприятиях.
В губернии были пошиты костюмы для Народного хора ветеранов труда учреждения культуры «Снежинка» г.о. Снежное ДНР
Теперь правительство должно выбрать компанию, которая займётся разработкой приложения.
Госдума приняла закон о создании национального мессенджера в России
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко предложил замедлить Telegram, чтобы пользователи перешли в новый национальный мессенджер.
Песков заявил, что в России не планируют блокировать Telegram
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Сызранском районе, в котором погибли четыре человека

13 июня 2025 18:19
97
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователем следственного отдела Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

По версии следствия, 13 июня произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей на 879 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Сызранском районе, в результате которого погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: ДТП Сызрань Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Злоумышленник приобрел 5 ловушек для ловли раков и вброд в забродном костюме установил их.
21 мая 2025, 14:56
Сызранскими сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства
Злоумышленник приобрел 5 ловушек для ловли раков и вброд в забродном костюме установил их. Новости компаний
754
В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.
09 мая 2025, 18:22
В Сызрани женщины избили 80-летнюю пенсионерку и её дочь
В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Закон
1587
Авто конфисковано в доход государства.
27 апреля 2025, 14:59
Пьяного водителя-тольяттинца задержали сотрудники ДПС в Сызрани
Авто конфисковано в доход государства.   Закон
2051
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
431
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
847
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
1194
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
489
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
419
Весь список