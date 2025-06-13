Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Сызранском районе, в котором погибли четыре человека

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Следователем следственного отдела Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

По версии следствия, 13 июня произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей на 879 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Сызранском районе, в результате которого погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО