В регионе возбуждено уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних

Следователем регионального СК возбуждено уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

В ходе мониторинга соцмедиа выявлены сведения о том, что в Сызрани воспитатель детского лагеря совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника по данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.