Главные новости:
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.
Ночью и утром 19 ноября в регионе ожидается усиление  ветра
Не позднее 1 декабря 2025 года необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц.
УФНС СО напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов
В Самаре ночью до +7°С, днем до +9°С.
19 ноября в регионе дожди, до +9°С
Более 40 спортсменов – гиревиков из числа сотрудников МЧС России продемонстрировали свои навыки в программе гиревого двоеборья, выполняя упражнения «рывок» и «толчок» с гирями массой 24 кг.
Сотрудник МЧС СО занял 2 место на Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту
Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности».
В Самаре подвели итоги месячников гражданской защиты и гражданской обороны
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.
В Самарском художественном музее откроется выставка Николая Ельцова «Из осени в осень»
Победители и призеры получили путевки на международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего-2025», который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря.
Команда Самарской области стала победителем Кубка технологических видов спорта-2025 в Москве
Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства.
Дарья Шаповалова из Самары - чемпионка мира по бодибилдингу
Житель Сызрани обвиняется в серии мошенничеств

18 ноября 2025 15:09
110
Он размещал на различных платформах в сети Интернет объявления о салоне, якобы оказывающем интимные услуги.

Житель Сызрани обвиняется в серии мошенничеств (на общую суму свыше 215 тысяч рублей), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Взбуждены шесть уголовных дел в отношении 32-летнего ранее не судимого жителя Сызрани.

Противоправную деятельность обвиняемого в мошенничестве и попытке хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пресекли сотрудники уголовного розыска территориального органа внутренних дел.

Оперуполномоченные получили информацию о противоправной деятельности жителя Сызрани, провели оперативно-розыскные мероприятия и установили его причастность к размещению на различных платформах в сети Интернет объявлений о салоне, якобы оказывающем интимные услуги. Полицейские, располагая данными о местах нахождения злоумышленника, задержали его.

В ходе комплекса специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» установили банковские карты и номера телефонов, оформленные на подставных лиц, не осведомленных о противоправных действиях мужчины, которыми он пользовался для получения денежных средств. После чего полицейским стали известны потенциальные потерпевшие - отправители переводов.

Два жителя Алтайского края, жители Брянской, Московской областей, Рязани и Барнаула перечислили сызранцу от 5,5 до 132,5 тысяч рублей. Шесть человек, одна из которых - девушка, при опросе пояснили полицейским, что стали жертвой мошенничества, но по личным обстоятельствам не сообщили об этом в полицию.

По версии следствия, потерпевшие звонили на указанный злоумышленником в объявлении номер и начинали общаться с ним, предполагая, что говорят с менеджером салона. Он просил перевести предоплату, а также старался выманить денежные средства «на такси», «бронь девушки» и другие дополнительные услуги, обещая вернуть их через работниц салона. Когда заказчики, после неоднократных звонков и переводов денежных средств понимали, что интимные услуги им не окажут и начинали возмущаться, контактный номер менеджера становился недоступным.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в сызранский городской суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб потерпевшим в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

