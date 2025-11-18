110

Житель Сызрани обвиняется в серии мошенничеств (на общую суму свыше 215 тысяч рублей), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Взбуждены шесть уголовных дел в отношении 32-летнего ранее не судимого жителя Сызрани.

Противоправную деятельность обвиняемого в мошенничестве и попытке хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пресекли сотрудники уголовного розыска территориального органа внутренних дел.

Оперуполномоченные получили информацию о противоправной деятельности жителя Сызрани, провели оперативно-розыскные мероприятия и установили его причастность к размещению на различных платформах в сети Интернет объявлений о салоне, якобы оказывающем интимные услуги. Полицейские, располагая данными о местах нахождения злоумышленника, задержали его.

В ходе комплекса специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» установили банковские карты и номера телефонов, оформленные на подставных лиц, не осведомленных о противоправных действиях мужчины, которыми он пользовался для получения денежных средств. После чего полицейским стали известны потенциальные потерпевшие - отправители переводов.

Два жителя Алтайского края, жители Брянской, Московской областей, Рязани и Барнаула перечислили сызранцу от 5,5 до 132,5 тысяч рублей. Шесть человек, одна из которых - девушка, при опросе пояснили полицейским, что стали жертвой мошенничества, но по личным обстоятельствам не сообщили об этом в полицию.

По версии следствия, потерпевшие звонили на указанный злоумышленником в объявлении номер и начинали общаться с ним, предполагая, что говорят с менеджером салона. Он просил перевести предоплату, а также старался выманить денежные средства «на такси», «бронь девушки» и другие дополнительные услуги, обещая вернуть их через работниц салона. Когда заказчики, после неоднократных звонков и переводов денежных средств понимали, что интимные услуги им не окажут и начинали возмущаться, контактный номер менеджера становился недоступным.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в сызранский городской суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб потерпевшим в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО