В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину с пакетом марихуаны

В октябре текущего года, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» осуществляя патрулирование одной из улиц Сызрани, ведущей к р. Волга, сержанты полиции Ислам Тамоян и Анатолий Кулагин обратили внимание на мужчину с удочками, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал и попытался свернуть с дороги. После непродолжительно погони полицейские задержали мужчину, установили его личность.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него пакет с марихуаной, массой более 246 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель 1997 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что пока шел на рыбалку решил собрать дикорастущую коноплю для собственного употребления.

В отношении задержанного сызранца возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО