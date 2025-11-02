Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с завершением подготовки и проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
С 4 до 7 ноября в Самаре будут действовать дополнительные ограничения для велосипедистов и пользователей СИМ
Нефтегорский краеведческий музей стал победителем конкурса на предоставление субсидии на создание Детского культурно-просветительского центра.
Детский культурно-просветительский центр «МузеУМ» будет создан в Нефтегорске
В мероприятии активно участвовали школьники и студенты техникума.
Госавтоинспекторы Нефтегорска провели акцию «Письмо водителю»
В отношении задержанного сызранца возбуждено уголовное дело.
В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину с пакетом марихуаны
В следующем туре 8 ноября "Акрон" на выезде встретится с московским "Динамо".
"Акрон" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу - 1:0
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит".
"Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:2
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину с пакетом марихуаны

2 ноября 2025 10:12
113
В отношении задержанного сызранца возбуждено уголовное дело.

В октябре текущего года, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» осуществляя патрулирование одной из улиц Сызрани, ведущей к р. Волга, сержанты полиции Ислам Тамоян и Анатолий Кулагин обратили внимание на мужчину с удочками, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал и попытался свернуть с дороги. После непродолжительно погони полицейские задержали мужчину, установили его личность.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него пакет с марихуаной, массой более 246 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель 1997 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что пока шел на рыбалку решил собрать дикорастущую коноплю для собственного употребления.

В отношении задержанного сызранца возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Сызрань Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».
28 октября 2025, 14:07
Задержан подозреваемый в грабеже ювелирного магазина в Сызрани
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере». Закон
563
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
13 октября 2025, 22:09
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки. Криминал
756
Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона  475 тысяч рублей.
08 октября 2025, 21:36
Чиновницу из Сызрани ждет суд за мошенничество с аварийным жильем
Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона  475 тысяч рублей. Закон
785
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
385
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
479
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
743
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
667
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
561
Весь список