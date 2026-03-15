15 марта в Самаре футболисты грозненского "Ахматом" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 21-го тура.
Тольяттинский "Акрон" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1
15 марта состоялся региональный фестиваль комплекса ГТО среди участников 20-59 лет, посвященный 95-летию исторического всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самаре на «Чайке» завершился фестиваль ГТО
15 марта, около 14:00, девочка вышла из дома на улице Ташкентской в Самаре, чтобы выбросить мусор и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Вышла выкинуть мусор и домой не вернулась: полицейские ищут девочку в Самаре
В 21 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались в Нижнем Новгороде с "Пари НН".
"Крылья Советов" в гостях проиграли "Пари НН" – 3:0
Более 20 лучших работников сферы ЖКХ наградили накануне профессионального праздника в Самаре.
Лучших работников ЖКХ наградили накануне профессионального праздника в Самаре
Суд оштрафовал ЦБ за хранение оружия
Суд оштрафовал ЦБ за хранение оружия
Работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение
Работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение
Инспекторы ГИМС СО и спасатели патрулируют места массового выхода на лед и предупреждают о реальной опасности провала.
МЧС СО предупреждает об опасности перехода через Волгу в Самаре
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение

Работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение

В российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как «токсичность», однако работодатель может применить меры за конкретные проявления такого поведения. Об этом 15 марта рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с «Lenta.Ru».

«Трудовой кодекс РФ содержит закрытый перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Среди них есть неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, разглашение коммерческой тайны и ряд других нарушений. Понятия «токсичное поведение» в этом перечне нет», — пояснила эксперт.

Однако, по ее словам, это не означает, что компания обязана мириться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе. На практике токсичность почти всегда проявляется через конкретные действия, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения: оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений руководителя, нарушение правил внутреннего распорядка или создание конфликтных ситуаций.

Ганькина подчеркнула, что ключевую роль для работодателя играет юридическая фиксация нарушений — служебные записки, акты, жалобы коллег. После этого работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

россияне отмечают рост цен на содержание собак
15 марта 2026, 13:20
Россияне отмечают рост цен на содержание собак
Самые серьезные траты связаны с ветеринарией. 65% владельцев сталкивались с незапланированными расходами на лечение, причем у большинства они превысили 30 тысяч... Общество
39% курьеров совмещают доставку с основной работой
13 марта 2026, 13:48
39% курьеров совмещают доставку с основной работой
При этом сами курьеры-партнеры чаще всего мечтают о покупке автомобиля (18%), закрытии ипотеки (17%) и о путешествиях (13%). Общество
46% жителей Самары готовы поехать в путешествие с девушкой сразу после знакомства
13 марта 2026, 11:00
46% жителей Самары готовы поехать в путешествие с девушкой сразу после знакомства
При этом 21% мужчин готовы делить расходы 50 на 50, тогда как среди женщин такую модель поддерживают только 14%. Общество
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
