Работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение

В российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как «токсичность», однако работодатель может применить меры за конкретные проявления такого поведения. Об этом 15 марта рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с «Lenta.Ru».

«Трудовой кодекс РФ содержит закрытый перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Среди них есть неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, разглашение коммерческой тайны и ряд других нарушений. Понятия «токсичное поведение» в этом перечне нет», — пояснила эксперт.

Однако, по ее словам, это не означает, что компания обязана мириться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе. На практике токсичность почти всегда проявляется через конкретные действия, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения: оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений руководителя, нарушение правил внутреннего распорядка или создание конфликтных ситуаций.

Ганькина подчеркнула, что ключевую роль для работодателя играет юридическая фиксация нарушений — служебные записки, акты, жалобы коллег. После этого работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.