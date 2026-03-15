Пользователи из России почти 9 тыс. раз сообщили о крупном сбое в Telegram

Пользователи Telegram в России продолжают жаловаться на неполадки в работе мессенджера. По данным сервиса Detector404, за последние сутки зафиксировано более 8,7 тысячи обращений.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступает из Москвы, а также Московской, Рязанской, Тверской и Ивановской областей.

Почти треть пользователей сообщает об общем сбое в мессенджере, другие жалуются на проблемы с оповещениями, мобильным приложением и сайтом, пишут Вести.

О крупных неполадках сообщают с середины недели. Ранее Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram, чтобы обеспечить исполнение российских законов и защитить граждан.