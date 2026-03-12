В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи

27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей России. В этот день восемь театров города проведут бесплатные мероприятия для зрителей.

Самарский театр кукол откроет программу в 17:00 театрализованной экскурсией «Путешествие в мир кукол» (6+). В 18:00 здесь пройдет предпремьерный показ спектакля «Снежная королева» (6+) по сказке Ганса Христиана Андерсена, а в 20:00 — театральная викторина (12+). Для студентов театральных отделений также организуют встречу с режиссером и актерами постановки.

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит концерт-променад «Энигма DSCH» (12+), посвященный 120-летию композитора. Самарский художественный театр в 18:30 покажет комедию «Скупой» (12+) по пьесе Мольера, а театр драмы «Камерная сцена» — постановку «Маяковский. Ноктюрн» (18+).

Театр для детей и молодежи «Мастерская» с 17:00 откроет выставку «Мастера и мастерские» (6+), посвященную деятелям самарской сцены, а в 17:30 проведет экскурсию (6+) по закулисью.

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького в 21:00 состоится показ сценической версии юмористического очерка Карела Чапека «Как ставится пьеса» — «Требуется зритель, или Путешествие по закулисному миру» (16+).

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» в 21:00 пройдет творческая встреча (6+) с режиссером Ярославом Жевнеровым и актерами спектакля «Король и Матиуш Первый». Семейный театр «Домик на крыше» представит интерактивный спектакль «Когда все вместе» (0+) по сказкам Сергея Козлова, пишет Самара-МК.

Регистрация на мероприятия откроется 20 марта в 12:00. Подробная программа размещена на сайте акции.