Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи

12 марта 2026

27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей России. В этот день восемь театров города проведут бесплатные мероприятия для зрителей.

Самарский театр кукол откроет программу в 17:00 театрализованной экскурсией «Путешествие в мир кукол» (6+). В 18:00 здесь пройдет предпремьерный показ спектакля «Снежная королева» (6+) по сказке Ганса Христиана Андерсена, а в 20:00 — театральная викторина (12+). Для студентов театральных отделений также организуют встречу с режиссером и актерами постановки.

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит концерт-променад «Энигма DSCH» (12+), посвященный 120-летию композитора. Самарский художественный театр в 18:30 покажет комедию «Скупой» (12+) по пьесе Мольера, а театр драмы «Камерная сцена» — постановку «Маяковский. Ноктюрн» (18+).

Театр для детей и молодежи «Мастерская» с 17:00 откроет выставку «Мастера и мастерские» (6+), посвященную деятелям самарской сцены, а в 17:30 проведет экскурсию (6+) по закулисью.

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького в 21:00 состоится показ сценической версии юмористического очерка Карела Чапека «Как ставится пьеса» — «Требуется зритель, или Путешествие по закулисному миру» (16+).

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» в 21:00 пройдет творческая встреча (6+) с режиссером Ярославом Жевнеровым и актерами спектакля «Король и Матиуш Первый». Семейный театр «Домик на крыше» представит интерактивный спектакль «Когда все вместе» (0+) по сказкам Сергея Козлова, пишет Самара-МК.

Регистрация на мероприятия откроется 20 марта в 12:00. Подробная программа размещена на сайте акции.

