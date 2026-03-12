В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку

В Самарской области произошла трагедия — поезд сбил молодую девушку. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ выясняют обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, собранной сотрудниками МСУТ, в 11 марта в 17:57 минут на перегоне Водинская – Радиоцентр электропоезд «Ласточка», следовавший из Новокуйбышевска в Тольятти, сбил девушку 2007 года рождения. Машинист применил экстренное торможение, но было слишком поздно: предотвратить наезд не удалось, полученные травмы оказались смертельными.

Органы дознания начали доследственную проверку по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)». Устанавливаются все детали случившегося, после чего будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.

Следком РФ напоминает: основными причинами трагедий на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, выход на железнодорожные пути в запрещённых местах, спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, пишет Самара-АиФ.