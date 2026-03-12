Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей

78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей

В Октябрьском районе областного центра 78‑летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей

По информации полицейских, потерпевшая получила звонок от мужчины, который представился помощником врача. Собеседник сообщил, что медики уже несколько дней не могут связаться с её племянником, у которого они выявили серьёзные проблемы со здоровьем.

Звонивший убедил женщину, что родственнику требуется срочное дорогостоящее лечение, оплатить которое нужно незамедлительно. Взволнованная заявительница согласилась внести часть суммы и передала деньги прибывшему к ней «курьеру», который должен был передать их в кассу.

Осознание, что она стала жертвой обмана, пришло лишь после разговора с самим племянником - тогда женщина обратилась в полицию.

