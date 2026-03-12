78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей

В Октябрьском районе областного центра 78‑летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей

По информации полицейских, потерпевшая получила звонок от мужчины, который представился помощником врача. Собеседник сообщил, что медики уже несколько дней не могут связаться с её племянником, у которого они выявили серьёзные проблемы со здоровьем.

Звонивший убедил женщину, что родственнику требуется срочное дорогостоящее лечение, оплатить которое нужно незамедлительно. Взволнованная заявительница согласилась внести часть суммы и передала деньги прибывшему к ней «курьеру», который должен был передать их в кассу.

Осознание, что она стала жертвой обмана, пришло лишь после разговора с самим племянником - тогда женщина обратилась в полицию.