Самарчанка перевела на указанный мошенником счет около 3 миллионов рублей

В дежурную часть города Самары обратилась гражданка 1999 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником налоговой службы. Звонивший убедительно сообщил, что сбережения самарчанки пытаются похитить третьи лица, и для защиты финансов необходимо срочно перевести все средства на специальный «безопасный» счет.

Опасаясь за деньги, заявительница выполнила инструкции и перевела на указанный счет около 3 миллионов рублей.

Позже, связавшись с банком для уточнения информации, девушка выяснила, что деньги на сохранный счет не поступали, а сотрудники банка подтвердили, что она стала жертвой обмана. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.