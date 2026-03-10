Я нашел ошибку
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
В Самарской области сообщают о случае дистанционного мошенничества накануне 8 Марта

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщает о случае дистанционного мошенничества, совершённого накануне 8 Марта: жертвами злоумышленников стали 21‑летняя девушка и её 47-летняя мать — в общей сложности у них похитили 136 тысяч рублей. Всё началось с того, что девушка увидела в одном из мессенджеров аккаунт под названием «Продавец подарков»: страница выглядела убедительно — с фото товаров, отзывами, контактами и ссылками на якобы партнёрские магазины. Девушка выбрала несколько праздничных подарков к 8 Марта и связалась с «продавцом» через чат мессенджера. Тот быстро ответил и предложил внести предоплату для резервирования заказа и организации доставки. Чтобы убедить жертву, мошенник прислал поддельное фото чека о «бронировании» и ссылку на фишинговую страницу — она имитировала интерфейс платёжного сервиса, где нужно было ввести реквизиты банковской карты для «подтверждения платежа». Девушка перевела 6 тысяч рублей, но никакого заказа не получила, а когда попыталась связаться с продавцом снова, обнаружила, что аккаунт удалён.

Не зная, как поступить, девушка рассказала обо всём матери. Та, желая всё‑таки приобрести подарки и отчасти под влиянием эмоций, решила «договориться напрямую» и нашла ещё один аккаунт того же "продавца". Он убедил женщину, что готов выполнить заказ со скидкой — но для этого нужно перевести более крупную сумму в качестве гарантии серьёзности намерений. Поверив, женщина ввела данные своей карты на очередной фишинговой странице и лишилась 130 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Полицейские призывают граждан быть бдительными: не переводить деньги незнакомцам, не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, проверять магазины и отзывы на независимых площадках, пользоваться только защищёнными платёжными сервисами. О любых подозрительных предложениях нужно сразу сообщать в полицию — обращаться можно в территориальное отделение или по телефону 112.

