Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram

Кибербезопасность снова в центре внимания: эксперты обнаружили новую мошенническую схему, активно распространяющуюся через мессенджер Telegram.
Злоумышленники создают поддельные чаты, якобы принадлежащие известным спортивным клубам и фитнес-брендам, и приглашают в них пользователей из официальных каналов — чтобы вызвать доверие.
Внутри таких чатов через ботов рассылают ссылку на «бесплатное фитнес-приложение» для подсчёта калорий или тренировок.
Жертве предлагают скачать его в виде файла APK — формата, используемого в Android.
Однако, как предупреждают специалисты «Лаборатории Касперского», этот файл — дроппер, то есть программа-загрузчик, которая после установки тайно внедряет на устройство троян.
Вредонос способен похищать банковские данные, пароли, переписки и даже напрямую переводить деньги с привязанных карт.
Чтобы не потерять внимание аудитории, мошенники периодически удаляют и заново публикуют сообщения о «приложении», делая их постоянно видимыми в чате.
Эксперты настоятельно рекомендуют:
— не скачивать APK из непроверенных источников;
— ограничить возможность приглашений в чаты в настройках Telegram;
— обновлять ОС и приложения;
— использовать надёжный антивирус.
Помните: настоящие спортивные клубы почти никогда не распространяют приложения через Telegram-чаты — особенно в виде прямых APK-файлов, пишет Самара-МК.