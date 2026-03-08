Я нашел ошибку
Главные новости:
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram

90
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram

Кибербезопасность снова в центре внимания: эксперты обнаружили новую мошенническую схему, активно распространяющуюся через мессенджер Telegram.

Злоумышленники создают поддельные чаты, якобы принадлежащие известным спортивным клубам и фитнес-брендам, и приглашают в них пользователей из официальных каналов — чтобы вызвать доверие.

Внутри таких чатов через ботов рассылают ссылку на «бесплатное фитнес-приложение» для подсчёта калорий или тренировок.

Жертве предлагают скачать его в виде файла APK — формата, используемого в Android.

Однако, как предупреждают специалисты «Лаборатории Касперского», этот файл — дроппер, то есть программа-загрузчик, которая после установки тайно внедряет на устройство троян.

Вредонос способен похищать банковские данные, пароли, переписки и даже напрямую переводить деньги с привязанных карт.

Чтобы не потерять внимание аудитории, мошенники периодически удаляют и заново публикуют сообщения о «приложении», делая их постоянно видимыми в чате.

Эксперты настоятельно рекомендуют:
— не скачивать APK из непроверенных источников;
— ограничить возможность приглашений в чаты в настройках Telegram;
— обновлять ОС и приложения;
— использовать надёжный антивирус.

Помните: настоящие спортивные клубы почти никогда не распространяют приложения через Telegram-чаты — особенно в виде прямых APK-файлов, пишет Самара-МК.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами
07 марта 2026, 13:20
В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами
Схема начинается с электронного письма, оформленного в официальном стиле и отправленного якобы от налоговой службы. Криминал
538
В Самаре от мошенников пострадал 41 летний местный житель, который планировал приобрести автомобиль
04 марта 2026, 10:41
В Самаре от мошенников пострадал 41 летний местный житель, который планировал приобрести автомобиль
В одном из мессенджеров мужчина обнаружил группу, предлагавшую услуги по поставке автомобилей из за рубежа. Криминал
514
RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников
03 марта 2026, 12:39
RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников
Большинство схем строятся на социальной инженирии: злоумышленники умело играют на желании сэкономить на дорогих подарках. Криминал
579
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
205
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
612
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
640
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1143
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
453
Весь список