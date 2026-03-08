Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram

Кибербезопасность снова в центре внимания: эксперты обнаружили новую мошенническую схему, активно распространяющуюся через мессенджер Telegram.

Злоумышленники создают поддельные чаты, якобы принадлежащие известным спортивным клубам и фитнес-брендам, и приглашают в них пользователей из официальных каналов — чтобы вызвать доверие.

Внутри таких чатов через ботов рассылают ссылку на «бесплатное фитнес-приложение» для подсчёта калорий или тренировок.

Жертве предлагают скачать его в виде файла APK — формата, используемого в Android.

Однако, как предупреждают специалисты «Лаборатории Касперского», этот файл — дроппер, то есть программа-загрузчик, которая после установки тайно внедряет на устройство троян.

Вредонос способен похищать банковские данные, пароли, переписки и даже напрямую переводить деньги с привязанных карт.

Чтобы не потерять внимание аудитории, мошенники периодически удаляют и заново публикуют сообщения о «приложении», делая их постоянно видимыми в чате.

Эксперты настоятельно рекомендуют:

— не скачивать APK из непроверенных источников;

— ограничить возможность приглашений в чаты в настройках Telegram;

— обновлять ОС и приложения;

— использовать надёжный антивирус.

Помните: настоящие спортивные клубы почти никогда не распространяют приложения через Telegram-чаты — особенно в виде прямых APK-файлов, пишет Самара-МК.