В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами

Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами

В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Схема начинается с электронного письма, оформленного в официальном стиле и отправленного якобы от налоговой службы. В тексте говорится о неуплаченном налоге или возникшей задолженности и предлагается быстро урегулировать вопрос. В письме прикреплен QR-код для оплаты и указан номер «сотрудника ФНС», который якобы готов проконсультировать. Однако, по словам сенатора, этот код ведет на фишинговый ресурс, который маскируется под сайт налоговой.

«Никакой паники, никаких угроз — лишь констатация факта и предложение быстро урегулировать вопрос. Ниже в письме человек видит QR-код для оплаты и контактный номер сотрудника ФНС», — пояснил Шейкин.

Как пишет «Газета.Ru», на сайте гражданам предлагают ввести данные паспорта, банковской карты и номер телефона, которые после ввода сразу окажутся у злоумышленников. Если же человек позвонит по номеру «сотрудника ФНС», указанному в письме, ему ответит оператор, который будет убеждать гражданина в подлинности задолженности и поторапливать погасить долг, добавил Шейкин.

