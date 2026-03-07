В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с электронными письмами

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Схема начинается с электронного письма, оформленного в официальном стиле и отправленного якобы от налоговой службы. В тексте говорится о неуплаченном налоге или возникшей задолженности и предлагается быстро урегулировать вопрос. В письме прикреплен QR-код для оплаты и указан номер «сотрудника ФНС», который якобы готов проконсультировать. Однако, по словам сенатора, этот код ведет на фишинговый ресурс, который маскируется под сайт налоговой.

«Никакой паники, никаких угроз — лишь констатация факта и предложение быстро урегулировать вопрос. Ниже в письме человек видит QR-код для оплаты и контактный номер сотрудника ФНС», — пояснил Шейкин.

Как пишет «Газета.Ru», на сайте гражданам предлагают ввести данные паспорта, банковской карты и номер телефона, которые после ввода сразу окажутся у злоумышленников. Если же человек позвонит по номеру «сотрудника ФНС», указанному в письме, ему ответит оператор, который будет убеждать гражданина в подлинности задолженности и поторапливать погасить долг, добавил Шейкин.