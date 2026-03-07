Я нашел ошибку
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии

155
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.

С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой. Совокупно от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ «Апельсин» и от ТЦ «Апельсин» до улицы Гастелло обновят около 5 км трамвайной линии. Там полностью заменят верхнее строение пути, устроят ливнево-дренажную систему, щебеночное основание и рельсошпальную решетку. Для минимизации неудобств для пассажиров трамваев маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 будет курсировать компенсационный общественный транспорт — автобусы.

«На период капремонта однопутных трасс в обоих направлениях участки трамвайной линии выведут из эксплуатации полностью. Поэтому после приостановки трамвайного сообщения по улице Ново-Садовой планируем запустить заказной автобусный маршрут. Воспользоваться им пассажиры смогут абсолютно бесплатно. Оплатить поездку нужно будет только после пересадки на другие виды транспорта, например, на границах ремонтной зоны. Предполагаем, что специальный маршрут будет работать семь месяцев — с апреля по октябрь 2026 года», – сказал руководитель департамента транспорта администрации города Самары Александр Ерополов.

Для обслуживания заказного маршрута будут задействованы 30 автобусов среднего класса. Точкой отправления при движении в сторону центра города определена автобусная остановка «Улица Аминева». Конечная остановка — «Постников овраг», после чего автобусы поедут в обратном направлении. В качестве разворотных локаций выбраны перекрестки улицы Ново-Садовой с улицей Аминева и улицей Николая Панова.

«Для удобства горожан в период капремонта трамвайной линии временные автобусы будут точно дублировать существующие маршруты городского электротранспорта, проходящие по улице Ново-Садовой. Посадка и высадка пассажиров предусмотрена на всех остановочных пунктах по автобусной трассе вдоль трамвайных путей, – отметил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров. – Движение автобусов, которые временно заменят трамваи, организуем в интенсивном режиме: в течение дня с 05:30 до 19:35 интервалы будут минимальными и составят порядка 5 минут, в остальное время заказные автобусы будут следовать каждые 10-15 минут».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

