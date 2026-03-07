Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта

129
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.

Для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил: ставить их в холодную воду, менять ее ежедневно, поддерживать уровень воды 5–7 см, и подрезать стебли на 1–2 см каждые два дня. Об этом 7 марта рассказала «Известиям» флорист, эксперт сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова.

Правильный выбор тюльпанов — первый шаг к их долговечности. При покупке стоит обратить внимание на бутон: он должен быть упругим, плотным и закрытым, без сухих краев или заломов. Такой цветок находится в начале фазы раскрытия и будет постепенно распускаться уже дома. 

«Среди тюльпанов есть и сорта-долгожители. Например, желтые тюльпаны способны простоять в вазе больше недели. Секрет в том, что их бутоны вообще не раскрываются до конца. Такие тюльпаны просто продолжают расти, достигают своего максимума, и только потом увядают», — отметила эксперт.

Для продления жизни тюльпанов, главное — ставить их в холодную воду, меняя ее ежедневно. Оптимальный уровень воды в вазе — 5–7 см, и важно не забывать подрезать стебли на 1–2 см каждые два дня. Эксперт также посоветовала следить за тем, чтобы нижние листья не попадали в воду, чтобы предотвратить ее помутнение и развитие бактерий.

От подкормки тюльпаны могут только пострадать, поэтому стоит избегать использования универсальных средств с глюкозой. Также нужно не забывать, что тюльпаны не любят слишком теплые места: лучше их держать подальше от батарей, прямых солнечных лучей и бытовых приборов, выделяющих тепло.

«Не стоит ставить их рядом с фруктами: этилен, который они выделяют, ускоряет созревание и увядание цветов», - сообщил Котельникова.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
284
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
549
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
742
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
371
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
482
Весь список