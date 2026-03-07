Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта

Для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил: ставить их в холодную воду, менять ее ежедневно, поддерживать уровень воды 5–7 см, и подрезать стебли на 1–2 см каждые два дня. Об этом 7 марта рассказала «Известиям» флорист, эксперт сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова.

Правильный выбор тюльпанов — первый шаг к их долговечности. При покупке стоит обратить внимание на бутон: он должен быть упругим, плотным и закрытым, без сухих краев или заломов. Такой цветок находится в начале фазы раскрытия и будет постепенно распускаться уже дома.

«Среди тюльпанов есть и сорта-долгожители. Например, желтые тюльпаны способны простоять в вазе больше недели. Секрет в том, что их бутоны вообще не раскрываются до конца. Такие тюльпаны просто продолжают расти, достигают своего максимума, и только потом увядают», — отметила эксперт.

Для продления жизни тюльпанов, главное — ставить их в холодную воду, меняя ее ежедневно. Оптимальный уровень воды в вазе — 5–7 см, и важно не забывать подрезать стебли на 1–2 см каждые два дня. Эксперт также посоветовала следить за тем, чтобы нижние листья не попадали в воду, чтобы предотвратить ее помутнение и развитие бактерий.

От подкормки тюльпаны могут только пострадать, поэтому стоит избегать использования универсальных средств с глюкозой. Также нужно не забывать, что тюльпаны не любят слишком теплые места: лучше их держать подальше от батарей, прямых солнечных лучей и бытовых приборов, выделяющих тепло.

«Не стоит ставить их рядом с фруктами: этилен, который они выделяют, ускоряет созревание и увядание цветов», - сообщил Котельникова.

Фото: pxhere.com