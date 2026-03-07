Я нашел ошибку
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

180
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».

Выпуск с участием самарцев вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».

«Для нас это было невероятное приключение: большая сцена, сильнейшие коллективы со всей страны и море эмоций», - делятся участники коллектива.

«Aeternitas» - концертный и богослужебный хор православного собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. За 5 лет существования коллектив стал лауреатом многочисленных конкурсов, получил профессиональное признание и стал востребованным исполнителем на концертных площадках России.

В репертуаре хора — от шедевров классической и духовной музыки до редких произведений современных композиторов и авторских аранжировок популярных песен. Руководитель, регент и дирижер хора - Сияна Репина.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
292
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
553
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
743
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
372
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
484
Весь список