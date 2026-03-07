Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Выпуск с участием самарцев вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».

«Для нас это было невероятное приключение: большая сцена, сильнейшие коллективы со всей страны и море эмоций», - делятся участники коллектива.

«Aeternitas» - концертный и богослужебный хор православного собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. За 5 лет существования коллектив стал лауреатом многочисленных конкурсов, получил профессиональное признание и стал востребованным исполнителем на концертных площадках России.

В репертуаре хора — от шедевров классической и духовной музыки до редких произведений современных композиторов и авторских аранжировок популярных песен. Руководитель, регент и дирижер хора - Сияна Репина.

Фото: минкульт СО