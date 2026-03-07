Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»

227
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.

В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Накануне праздничной даты прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, на котором прозвучали поздравления Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира Колокольцева, начальника ГУТ МВД России генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина, руководства линейного отдела.
В знак уважения и признательности сотрудники транспортной полиции поздравили представительниц прекрасного пола, преподнеся им букеты цветов и памятные подарки. Они пожелали дамам крепкого здоровья, счастья в семье и профессиональных успехов.
Начальник штаба майор полиции Тимур Байгузин вместе с представителем Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Любовью Гориной посетили женщин-ветеранов Сызранского линейного отдела, вручив им цветы и памятные подарки.
Также поздравили женщин, входящих в состав Общественного совета и супругу сотрудника Сызранского ЛО МВД России на транспорте, находящегося в зоне боевых действий. 
Правоохранители выразили ветеранам благодарность за их многолетний опыт, который они передают молодому поколению, и за пример добропорядочности и чести.
На железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 сотрудники транспортной полиции вручали представительницам прекрасного пола цветы и профилактические памятки с информацией о распространённых видах мошенничества.
Получая цветы и поздравления, женщины разного возраста благодарили полицейских за приятный и неожиданный подарок, сообщает пресс-служба Сызранскогго ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранскогго ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

