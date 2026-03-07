Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»

В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.

Накануне праздничной даты прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, на котором прозвучали поздравления Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира Колокольцева, начальника ГУТ МВД России генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина, руководства линейного отдела.

В знак уважения и признательности сотрудники транспортной полиции поздравили представительниц прекрасного пола, преподнеся им букеты цветов и памятные подарки. Они пожелали дамам крепкого здоровья, счастья в семье и профессиональных успехов.

Начальник штаба майор полиции Тимур Байгузин вместе с представителем Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Любовью Гориной посетили женщин-ветеранов Сызранского линейного отдела, вручив им цветы и памятные подарки.

Также поздравили женщин, входящих в состав Общественного совета и супругу сотрудника Сызранского ЛО МВД России на транспорте, находящегося в зоне боевых действий.

Правоохранители выразили ветеранам благодарность за их многолетний опыт, который они передают молодому поколению, и за пример добропорядочности и чести.

На железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 сотрудники транспортной полиции вручали представительницам прекрасного пола цветы и профилактические памятки с информацией о распространённых видах мошенничества.

Получая цветы и поздравления, женщины разного возраста благодарили полицейских за приятный и неожиданный подарок, сообщает пресс-служба Сызранскогго ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранскогго ЛО МВД России на транспорте