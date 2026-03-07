Самарцы ударились в юриспруденцию: спрос на трудовое право вырос в 5,8 раза

Эксперты Авито Услуг проанализировали данные по динамике спроса на юридические услуги в Самарской области в январе-феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Начало года традиционно сопровождается ростом запросов на приведение документов в порядок, однако в 2026 году интерес жителей Самарской области к ряду юридических услуг оказался заметно выше, чем годом ранее. Пользователи платформы активнее ищут помощи профессионалов для решения правовых задач и оформления документов.

По данным Авито Услуг, наиболее значительное увеличение спроса в Самарской области зафиксировано в сегменте трудового права — в 5,8 раза за год. Услуги экспертизы и оценки жители Самарской области стали искать в 2,4 раза чаще, жилищного права — на 78%. Также увеличился интерес к вопросам интеллектуального права (на 50%) и семейного права (на 39%).

Отдельно зафиксирован рост спроса на оценку имущества: запросы на определение рыночной стоимости недвижимости увеличились почти в 4 раза. Такие услуги чаще используются при подготовке к сделкам, оформлении наследственных прав, страховании и других юридически значимых процедурах.

По сравнению с прошлым годом жители Самарской области чаще обращаются за услугами сопровождения сделок и проверки юридической корректности документов. В 4,3 раза вырос спрос на автоэкспертизу, в 2,3 раза — на рецензирование отчётов и заключений, а также на защиту авторских прав. Интерес к сопровождению сделок с недвижимостью увеличился на 74%.

Составление договоров аренды стало востребованнее в 4,4 раза, что отражает более внимательный подход жителей Самарской области к юридическому оформлению арендных отношений. Интерес к строительной экспертизе вырос в 2,6 раза, к аудиту интеллектуальной собственности — в 2 раза.

«Мы наблюдаем качественный сдвиг в поведении пользователей: растет спрос на превентивные юридические услуги. Люди стали осознаннее подходить к сделкам и оформлению документов — им проще доверить экспертизу профессионалам, чем рисковать деньгами. При этом поиск юристов уходит в онлайн на фоне общей диджитализации всех сфер жизни и бизнеса: пользователи все чаще выбирают специалистов напрямую на цифровых платформах, и Авито становится для многих основным каналом для решения правовых задач — от семейных консультаций до сложных видов экспертиз», — прокомментировал Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах.