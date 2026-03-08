Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля

Воспитанники самарских школ колокольного звона достойно представили регион на XI Московском детском фестивале звонарей. Конкурс в этом году проходил в заочном формате, но это не помешало юным талантам завоевать высокие награды. Об этом сообщает Самарская митрополия.

Самарские звонари удостоены званий лауреатов I, II и III степеней. Высокие результаты показали представители разных приходов и творческих коллективов города. В числе победителей — образцовый ансамбль «Самарские звонари» центра детского творчества «Младость» при соборе в честь Кирилла и Мефодия под руководством педагога Галины Куликовой.

Заслуженные награды получили ученики Школы колокольного звона при храме во имя святых апостолов Петра и Павла и школы звонарей при храме в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Успешно выступили и курсанты школы звона при храме во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, обучающиеся под руководством Александра Жуковского. Победа стала признанием мастерства юных самарских звонарей и их наставников, которые сохраняют и развивают традиции колокольного искусства, пишет Самара-КП.

Фото pxhere.com