8 марта. "Солидарность Самара Арена": дубль Джеффри Чинеду и победа над махачкалинским "Динамо" 
"Крылья Советов" - "Динамо" Мх - 2:0
Иван Носков: "Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины".
Иван Носков поздравил самарчанок с 8 Марта
11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство».
В Самаре откроется выставка «Такое близкое искусство»: 20 мастеров губернии покажут интерьерную и архитектурную керамику
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля

215
Воспитанники самарских школ колокольного звона достойно представили регион на XI Московском детском фестивале звонарей. Конкурс в этом году проходил в заочном формате, но это не помешало юным талантам завоевать высокие награды. Об этом сообщает Самарская митрополия.

Самарские звонари удостоены званий лауреатов I, II и III степеней. Высокие результаты показали представители разных приходов и творческих коллективов города. В числе победителей — образцовый ансамбль «Самарские звонари» центра детского творчества «Младость» при соборе в честь Кирилла и Мефодия под руководством педагога Галины Куликовой.

Заслуженные награды получили ученики Школы колокольного звона при храме во имя святых апостолов Петра и Павла и школы звонарей при храме в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Успешно выступили и курсанты школы звона при храме во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, обучающиеся под руководством Александра Жуковского. Победа стала признанием мастерства юных самарских звонарей и их наставников, которые сохраняют и развивают традиции колокольного искусства, пишет Самара-КП. 

Фото pxhere.com

 

