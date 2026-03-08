Я нашел ошибку
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
Жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары

86
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары

В ближайшее время жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары. Об этом сообщил руководитель метрополитена Сергей Шамин в эфире радио «КП-Самара».

Однако полный отказ от них не планируется: небольшая партия жетонов останется в продаже — исключительно в качестве сувениров.

По словам Шамина, такие меры принимаются в рамках модернизации системы оплаты проезда и перехода на более удобные и современные способы расчёта — банковские карты, транспортные приложения и бесконтактные технологии.

При этом власти понимают, что для многих гостей города и коллекционеров жетон стал символическим напоминанием о посещении самарского метрополитена.

Поэтому их будут выпускать ограниченными тиражами, но уже без функции оплаты проезда.

Это решение совпадает по времени с важным этапом развития метро: ранее Шамин заявил, что после открытия станции «Театральная» пассажиропоток вырастет на 30%, пишет Самара-МК. 

