В ближайшее время жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары. Об этом сообщил руководитель метрополитена Сергей Шамин в эфире радио «КП-Самара».

Однако полный отказ от них не планируется: небольшая партия жетонов останется в продаже — исключительно в качестве сувениров.

По словам Шамина, такие меры принимаются в рамках модернизации системы оплаты проезда и перехода на более удобные и современные способы расчёта — банковские карты, транспортные приложения и бесконтактные технологии.

При этом власти понимают, что для многих гостей города и коллекционеров жетон стал символическим напоминанием о посещении самарского метрополитена.

Поэтому их будут выпускать ограниченными тиражами, но уже без функции оплаты проезда.

Это решение совпадает по времени с важным этапом развития метро: ранее Шамин заявил, что после открытия станции «Театральная» пассажиропоток вырастет на 30%, пишет Самара-МК.