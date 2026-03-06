В России могут ограничить рост стоимости поездок на такси во время непогоды и ЧС

Минтранс совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изучают возможность ограничения роста тарифов в такси в случае непогоды и чрезвычайных ситуаций, сообщили «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

По данным издания, власти могут зафиксировать предельный размер повышающего коэффициента к базовому тарифу. Отмечается, что в агрегаторах коэффициент умножается на базовую стоимость услуги, чтобы сбалансировать спрос и предложение. В некоторых регионах клиент может платить в три раза больше.

Минтранс отметил, что готов участвовать в обсуждении подобных нововведений по ограничению коэффициента. Представители отрасли рассказали, что рост тарифов оправдан увеличением издержек перевозчиков, например, растет время выполнения заказов и расходы на топливо в период непогоды.