Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026

Самарская область продемонстрировала большой рост год к году по числу бронирований в длинные мартовские выходные — в 1,8 раза. Средняя стоимость ночи в регионе 7-9 марта в этом году составляет 6 280 рублей, смообщают Яндекс-Путешествия.

По России рост числа бронирований отелей и апартаментов на длинные выходные рядом с 8 марта год к году составил 51%. Также большой рост год к году по числу бронирований в длинные мартовские выходные показали Тульская область (рост числа бронирований год к году составил 2,3 раза), а также Республика Крым (в 2,2 раза), Карачаево-Черкесская Республика (в 2 раза), Тверская область (в 1,7 раза).

Наибольший интерес в длинные выходные 7-9 марта в 2026 году вызвали Москва и Московская область (доля от общего числа бронирований — 19%; средняя стоимость ночи — 9 800 рублей), Краснодарский край (18%; 9 000 рублей), Санкт Петербург и Ленинградская область (16%; 7 330 рублей).

В эти длинные выходные самой популярной категорией жилья стали гостиницы (71% от общего числа бронирований). Кроме того, рост количества бронирований отелей год к году составил 40%.

В 2026 году на длинных выходных с 8 марта чаще всего путешествуют вдвоем (69% от общего числа бронирований). При этом год к году парных путешествий стало на 45% больше. И все же наибольший рост год к году по количеству поездок на мартовских праздниках показали бронирования отелей и апартаментов для трех и более взрослых — на 86%.